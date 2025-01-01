Smallville
Folge 21: Der Anfang ...
42 Min.Ab 12
Lana möchte ihre Zelte in Smallville abbrechen, um in Paris einen Neuanfang zu wagen. Schweren Herzens muss sie sich deshalb vom "Talon" trennen. Auf der Suche nach einem Käufer für das Café begibt sie sich in Gefahr. In der Hoffnung, Lana doch noch für sich gewinnen zu können, beschließt Clark, ihr die Wahrheit über sich zu sagen. Doch dann kommt alles anders: Pete wird von einem FBI-Agenten verschleppt und soll seinem Entführer alles über Clark erzählen.
