Staffel 4Folge 2vom 30.07.2026
Süße ÜberraschungJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 2: Süße Überraschung
21 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12
Die Auktionsprofis hoffen in Las Colinas auf wertvolle Lagerhallen, denn der Reichtum der Stadt ist weithin bekannt. Und siehe da: Jenny hat bereits ein besonderes Objekt ins Auge gefasst. Auch das Zweiergespann aus Bubba und Ricky macht einen zufriedenstellenden Fund.
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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