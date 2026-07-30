Staffel 4Folge 3vom 30.07.2026
CharmeoffensiveJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 3: Charmeoffensive
21 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12
Zurück in Waxahachie setzt einer der Auktionsbesucher auf seinen Charme, um an die gewünschten Lagerräume zu kommen. Auch Victor wünscht sich einen wertvollen Fund, doch dieser bleibt für ihn in den Untiefen der Auktionsgegenstände versteckt. Fällt er vielleicht Moe und Mary in die Hände? Die beiden haben zumindest bereits ein Objekt ins Auge gefasst?
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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