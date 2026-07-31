Staffel 4Folge 9vom 31.07.2026
Mutter im SchlepptauJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 9: Mutter im Schlepptau
22 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 12
Auf einer Auktion in Lancaster sorgt ein neues Gesicht für Aufsehen - vor allem bei Victor, dem es die Konkurrentin sofort angetan hat. Derweil konzentrieren sich Bubba und Ricky auf ihre Suche nach besonderen Möbelstücken.
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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