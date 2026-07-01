Staffel 4Folge 4vom 31.07.2026
Gut gebräuntJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 4: Gut gebräunt
21 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 12
In Pantego lernen die Auktionsbesucher abermals, dass sich die größten Schätze auch in den unscheinbarsten Lagerräumen befinden können. Während der Großteil der Käufer in die Abteile blickt, hat Jenny bereits ihr Objekt der Begierde ausgewählt. Dumm nur, dass auch ein bekanntes Zweierteam für dieses Lager bieten will.
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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