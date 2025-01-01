Sweet and Easy - Enie backt
Folge 6: Augenschmaus im Picknickkorb
26 Min.Ab 6
Enie van de Meiklokjes zeigt, was bei einem sommerlichen Picknick nicht fehlen darf. Dafür hat sie einige Köstlichkeiten parat. Neben einem fruchtig-bunten Jelly-Cake gibt es zitronig-frische Cheesecakes am Stiel. Und gemeinsam mit ihrem Gast, Sänger und Moderator Ross Antony, bereitet Enie einen cremig-leckeren Milchreiskuchen im Glas vor.
