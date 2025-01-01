Sweet and Easy - Enie backt
Folge 1: Baking News
Endlich schwingt Enie van de Meiklokjes wieder das Nudelholz und sie bringt auch gleich "Baking News" für alle backbegeisterten Zuschauer mit. Die neuesten und leckersten Backtrends werden von der lebenslustigen Moderatorin in gewohnt fröhlicher Weise vorgestellt. Ihr Waffelturm mit Wundercreme - frisch aus New York! Whoopies, herrlich fluffig keksig lecker und ihr Gast, die Foodbloggerin Barbara Ullmann zeigt Enie deftige Macaron mit Wasabi und Lachs.
