Sweet and Easy - Enie backt
Folge 17: Hefe-Wunder
25 Min.Folge vom 26.11.2016Ab 6
Enie findet Hefe herrlich und backt deshalb in dieser Folge das Beste aus Hefeteig. Gemeinsam mit Linda Grimm, die in Braunschweig das Café "Fräulein Wunder" betreibt, macht sie einen dänischen Brunsviger, süßen Butter-Zucker-Kuchen und einfache Germknödel aus dem Ofen - süß und herzhaft gefüllt. Speed & Easy gemacht ist die Kombucha-Bowle, bei der Teepilze ihre schmackhafte Wirkung entfalten. Und es gibt einen Auflauf aus luftigem Hefeteig mit Mangos und Vanillepudding.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick