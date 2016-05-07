Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sweet and Easy - Enie backt

Backen für die Lieben

sixxStaffel 5Folge 7vom 07.05.2016
Backen für die Lieben

Backen für die LiebenJetzt kostenlos streamen

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 7: Backen für die Lieben

24 Min.Folge vom 07.05.2016Ab 6

Enie backt heute die einfachsten und schönsten Kuchen zum Verschenken - für alle lieben Menschen. Los geht's mit süßen Muffins in Herzform. Dann peppt Enie eine Schoko-Tarte nicht nur mit Liebe, sondern vor allem mit Chillis auf! Speed & Easy und ganz ohne Backen macht Enie aus Brownies, Erdbeeren und einer Mascarpone-Creme Kuchenherzen. Und der schwedische Hofkonditor Günther Koerffer aus Göteborg zeigt, wie leicht man eine Torte in eine zauberhafte Rose verwandeln kann.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Sweet and Easy - Enie backt
sixx
Sweet and Easy - Enie backt

Sweet and Easy - Enie backt

Alle 12 Staffeln und Folgen