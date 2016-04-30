Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sweet and Easy - Enie backt

Schokolade macht glücklich!

sixxStaffel 5Folge 6vom 30.04.2016
Schokolade macht glücklich!

Schokolade macht glücklich!Jetzt kostenlos streamen

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 6: Schokolade macht glücklich!

25 Min.Folge vom 30.04.2016Ab 6

Schokolade macht glücklich! Und weil das so ist, spielt sie heute die Hauptrolle in Enies Ofen. Sie backt aus gerade mal zwei Zutaten den einfachsten Schokoladenkuchen der Welt. Supersaftig wird der dunkle Schokokuchen aus der Kastenform - dank frischer Zucchini im Teig. Ganz schnell gemacht und edel sind Enies Schokomünzen. "Paula Lambert kommt" - und zwar in Enies Küche. Zusammen backen die beiden Paulas Eigenkreation: Eine sinnlich-sündhafte Schokoladentorte!

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Sweet and Easy - Enie backt
sixx
Sweet and Easy - Enie backt

Sweet and Easy - Enie backt

Alle 12 Staffeln und Folgen