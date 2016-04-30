Schokolade macht glücklich!Jetzt kostenlos streamen
Folge 6: Schokolade macht glücklich!
25 Min.Folge vom 30.04.2016Ab 6
Schokolade macht glücklich! Und weil das so ist, spielt sie heute die Hauptrolle in Enies Ofen. Sie backt aus gerade mal zwei Zutaten den einfachsten Schokoladenkuchen der Welt. Supersaftig wird der dunkle Schokokuchen aus der Kastenform - dank frischer Zucchini im Teig. Ganz schnell gemacht und edel sind Enies Schokomünzen. "Paula Lambert kommt" - und zwar in Enies Küche. Zusammen backen die beiden Paulas Eigenkreation: Eine sinnlich-sündhafte Schokoladentorte!
