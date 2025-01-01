Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 9Folge 14
Folge 14: Heftig deftig

24 Min.Ab 6

Deftige Leckerbissen dürfen auf Enies Speiseplan nicht fehlen. Deshalb zeigt sie, wie man ihre herzhaften Kreationen ganz einfach und blitzschnell selbst zubereiten kann. Neben einer Tortilla-Torte backt sie eine Tarte mit Ziegenkäse, Thymian und Schalotten. Außerdem gibt es eine außergewöhnliche Schnitzel-Torte. Zur Unterstützung hat sich Enie aber einen echten Profi eingeladen: Sternekoch Maximilian Lorenz präsentiert seinen Rheinischen Döppekuchen mit Kartoffeln.

