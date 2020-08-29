Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lass Blumen sprechen

sixxStaffel 9Folge 6vom 29.08.2020
25 Min.Folge vom 29.08.2020Ab 6

Flower-Power pur: Enie van de Meiklokjes serviert traumhafte Blumenkreationen, die nicht nur gut aussehen, sondern auch so schmecken. Liebevoll verziert sie ihre Kuchen mit romantischen Blüten und Rosenblättern. Getrocknete Blumen eignen sich außerdem als Deko für selbstgemachte Kerzen. Gemeinsam mit ihrem Gast Elena Carrière zaubert Enie außerdem eine vegane Tarte in Blütenform in Kombination mit einem Holunder-Limetten-Drink.

