sixxStaffel 9Folge 17vom 21.11.2020
Folge 17: Brotastisch

25 Min.Folge vom 21.11.2020Ab 6

Enies Brotvariationen passen zu jeder Mahlzeit: Egal ob Frühstück, Mittag- oder Abendessen - so würzig und weich schmecken nur Enies Klassiker. Neben einem Nordischen Brot steht außerdem ein Safranbrot und eine typisch französische Fougasse auf dem Speiseplan. Von Deutschlands erster Brot-Sommelière Sonja Böck holt sich Enie dabei wertvolle Tipps ein.

