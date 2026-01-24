Das Doktor-Ramona-DankeschönJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 1: Das Doktor-Ramona-Dankeschön
20 Min.Folge vom 24.01.2026
Sheldon stellt Amy die Frage aller Fragen - und obwohl sie geradezu vor Freude platzt, lässt ein misslungenes Abendessen mit ihren Kollegen Zweifel bei ihr aufkommen, ob sie Sheldon wirklich heiraten soll. Derweil vertraut Bernadette Penny ein großes Geheimnis an, das ihr Leben komplett verändern soll ...
