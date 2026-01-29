Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 11Folge 19vom 16.02.2026
Folge 19: Das Machtwechsel-Modell

20 Min.Folge vom 16.02.2026

Vor dem Wohnhaus der Clique steht neuerdings ein Food Truck, der leckere Sandwiches verkauft. Das irritiert Sheldon in vielfältiger Weise, weswegen er bei der Mietervereinigung Beschwerde einlegt. Der Truck verschwindet - sehr zum Ärger von Penny. Als sie herausbekommt, wer Präsident der Mietervereinigung ist, stehen die Zeichen auf Streit. Howard und Raj machen unterdessen eine Drohne flott, die sie gefunden haben - und die einer hübschen jungen Frau gehört.

