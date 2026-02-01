Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 11Folge 6vom 12.02.2026
21 Min.Folge vom 12.02.2026

Als Sheldon erfährt, dass die Sendung von Professor Proton neu aufgelegt werden soll, will er sich für den Moderations-Job bewerben. Allerdings bekommt ausgerechnet Wil Wheaton den Part. Howard unterzieht sich einer Vasektomie und leidet sehr. Bernadette kümmert sich rührend - doch dann verordnet ihr Gynäkologe ihr Bettruhe, und Penny umsorgt die beiden, was sich recht schwierig gestaltet.

