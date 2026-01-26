Das Trauzeugen-TestverfahrenJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 12: Das Trauzeugen-Testverfahren
20 Min.Folge vom 14.02.2026
Sheldon und Amy können sich nicht entschließen, wer ihre Trauzeugen werden sollen. Also testen sie ihre Freunde heimlich auf ihre Tauglichkeit für diesen verantwortungsvollen Job. Als die Clique dahinterkommt, sind alle ziemlich sauer. Doch dann findet sich eine Lösung.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick