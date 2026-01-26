Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 11Folge 12vom 14.02.2026
Folge 12: Das Trauzeugen-Testverfahren

20 Min.Folge vom 14.02.2026

Sheldon und Amy können sich nicht entschließen, wer ihre Trauzeugen werden sollen. Also testen sie ihre Freunde heimlich auf ihre Tauglichkeit für diesen verantwortungsvollen Job. Als die Clique dahinterkommt, sind alle ziemlich sauer. Doch dann findet sich eine Lösung.

