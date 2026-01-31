Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Erziehungs-Experiment

ProSiebenStaffel 11Folge 5vom 31.01.2026
Folge 5: Das Erziehungs-Experiment

19 Min.Folge vom 31.01.2026

Amy arbeitet an einem spannenden neurowissenschaftlichen Projekt, bei dem sie die Unterstützung eines Ingenieurs brauchen könnte - also holt sie Howard mit an Bord. Die beiden verbringen viel Zeit im Labor und arbeiten lange, was Raj und Sheldon zunehmend eifersüchtig macht. Also laden sie ihren Frust beim Rest der Clique ab ...

ProSieben
