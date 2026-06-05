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The Big Bang Theory

Das Hochzeitsplanungs-System

ProSiebenStaffel 11Folge 10vom 05.06.2026
Das Hochzeitsplanungs-System

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The Big Bang Theory

Folge 10: Das Hochzeitsplanungs-System

21 Min.Folge vom 05.06.2026

Raj hat ein Vorstallungsgespräch für eine Stelle im Planetarium versemmelt, die er wahnsinnig gerne bekommen hätte. Die Schuld dafür gibt er Howard, der mit seinen ständigen Frotzeleien Rajs Selbstwertgefühl torpediert. Daher zieht Raj Konsequenzen. Sheldon und Amy planen derweil ihre Hochzeit. Doch trotz mathematischer Herangehensweise bekommen sie sich wegen Kleinigkeiten in die Haare.

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