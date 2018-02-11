Herbe Enttäuschung beim Einzug: Luxus im Camp muss hart erarbeitet werdenJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 2: Herbe Enttäuschung beim Einzug: Luxus im Camp muss hart erarbeitet werden
101 Min.Folge vom 11.02.2018Ab 12
Die Kandidaten kommen im Biggest Loser-Camp an und erleben eine herbe Enttäuschung: Statt Luxus erwartet sie ein nüchternes Basislager. Gemeinschaftschlafzimmer, die nur mit Schlafsäcken ausgestattet sind, nur vier Fiítnessgeräte pro Team und auch der Swimmingpool ist leer. Campchefin Christine Theiss stellt dieses Jahr noch härtere Regeln auf: Jeden Luxus müssen sich die Kandidaten erarbeiten, und wer sich nicht am Sport und den Wettkämpfen beteiligt, muss gehen.
