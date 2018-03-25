Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Biggest Loser

Jeder gegen jeden: Stress auf dem Paddle-Board

SAT.1Staffel 9Folge 8vom 25.03.2018
Jeder gegen jeden: Stress auf dem Paddle-Board

The Biggest Loser

Folge 8: Jeder gegen jeden: Stress auf dem Paddle-Board

101 Min.Folge vom 25.03.2018Ab 12

Die Campzeit neigt sich dem Ende zu und so mancher fährt die Ellbogen aus, um sich ein Ticket für die nächste Woche zu erkämpfen. Campchefin Dr. Christine Theiss stellt den Kandidaten eine Aufgabe, die ihr persönlich sehr am Herzen liegt. Kampfgeist lohnt sich dieses Mal besonders, denn auf die Gewinner wartet ein langersehnter Preis. Beim Wiegen zeigt sich, wer diese Woche alles gegeben hat und auch, dass Kandidaten mit Favoritenstatus vor einem tiefen Fall nicht sicher sind.

