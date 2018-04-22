Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 12vom 22.04.2018
163 Min.Folge vom 22.04.2018Ab 12

Der Tag der Tage ist gekommen: Im Finale, moderiert von Dr. Christine Theiss und Matthias Killing, entscheidet sich, welcher der diesjährigen Kandidaten den größten Gewichtsverlust verzeichnet - und sich damit den Titel "The Biggest Loser" 2018 und eine Siegprämie von 50.000 Euro sichert. Emotional ist auch das Wiedersehen mit den aus dem Wettkampf ausgeschiedenen Kandidaten: Wer hat in Eigenregie zu Hause Biss bewiesen und seinem Übergewicht erfolgreich die Stirn geboten?

