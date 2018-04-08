Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Heimkehr - und das lange ersehnte Umstyling

SAT.1Staffel 9Folge 10vom 08.04.2018
Folge 10: Die Heimkehr - und das lange ersehnte Umstyling

101 Min.Folge vom 08.04.2018Ab 12

Nach acht Wochen im Camp in Andalusien kehren die Kandidaten endlich nach Hause zu ihren Familien zurück und präsentieren stolz ihre neue Figur. Einige Wochen später erwartet die Halbfinalisten dann in der malerischen Berglandschaft Kärntens das lang ersehnte Umstyling. Im neuen Look präsentieren sie sich das erste Mal nach sechs Wochen Campchefin Dr. Christine Theiss und ihren Trainern Ramin Abtin und Mareike Spaleck. Welcher Kandidat hat sich am Meisten verändert?

