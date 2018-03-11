Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Biggest Loser

SAT.1Staffel 9Folge 6vom 11.03.2018
Folge 6: Aufsteher-Challenge: Wer denkt sich denn so was aus?

101 Min.Folge vom 11.03.2018Ab 12

In der 5. Woche im Biggest Loser Camp warten wieder sportliche Herausforderungen auf die Kandidaten. Die Anstrengung lohnt sich, denn das Gewinner-Team darf sich auf einen Luxus-Artikel freuen, von dem es nicht zu träumen gewagt hätte. Campchefin Dr. Christine Theiss möchte mit der fünften Challenge die Kandidaten nicht nur dazu bringen, über ihre Grenzen hinauszugehen, sondern sie auch dazu motivieren, ihr Ziel nie aus den Augen zu verlieren.

