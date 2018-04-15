Wer ins Finale will, muss noch einmal Höchstleistung bringenJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 11: Wer ins Finale will, muss noch einmal Höchstleistung bringen
101 Min.Folge vom 15.04.2018Ab 12
Die Zeit bei "The Biggest Loser" neigt sich für die Kandidaten dem Ende zu: Deshalb treiben sie sich noch einmal zu Höchstleistungen an. Dabei werden die Ellenbogen ausgefahren und die Nerven liegen blank. In den letzten beiden Challenges müssen die verbliebenen Kandidaten mehr Kraft und Ausdauer denn je und ihren unbändigen Kampfeswillen unter Beweis stellen. Wer schafft es, auf den Gipfel zu stürmen und sich für das letzte Wiegen die begehrten Bonuskilos zu sichern?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick