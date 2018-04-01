Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Biggest Loser

Kopf-an-Kopf-Rennen: Wer kämpft sich ins Halbfinale?

SAT.1Staffel 9Folge 9vom 01.04.2018
Kopf-an-Kopf-Rennen: Wer kämpft sich ins Halbfinale?

The Biggest Loser

Folge 9: Kopf-an-Kopf-Rennen: Wer kämpft sich ins Halbfinale?

101 Min.Folge vom 01.04.2018Ab 12

Die letzte Woche im Biggest Loser Camp bricht an und noch nie war der Kampf um den Einzug ins Halbfinale so hart. Die Kandidaten liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen und erhalten dabei überraschend Unterstützung von einem alten Bekannten. In der Challenge an den alten Eisen-Mienen des Rio Tinto führt Campchefin Dr. Christine Theiss die Kandidaten zurück zu ihren Anfängen bei The Biggest Loser und erinnert sie daran, wie weit ihr Weg sie bereits geführt hat.

