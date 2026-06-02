The Closer
Folge 2: Die Mumie
43 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Bei der Obduktion der mumifizierten Leiche eines jungen Mannes stellt sich heraus, dass es sich um den Afroamerikaner Daryl Richards handelt, der vor langer Zeit als vermisst gemeldet wurde. Überraschend: Bei dem Toten wurde die Visitenkarten von Provenza gefunden. Der kann sich jedoch nicht erinnern, in welchem Zusammenhang er dem Mann diese Karte gab. Weitere Nachforschungen enthüllen eine Verbindung zu einem mysteriösen Geistlichen ...
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