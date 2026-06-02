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The Closer

Unter Beschuss

WarnerStaffel 3Folge 9vom 02.06.2026
Unter Beschuss

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The Closer

Folge 9: Unter Beschuss

43 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12

Seitdem Brenda bei ihrem letzten Fall einen Mörder aus Notwehr erschossen hat, ist sie nervlich am Ende. Deshalb hat eine Psychologin des LAPDs entschieden, dass Brenda den Ermittlungsarbeiten vorerst nicht mehr nachgehen darf. Folglich ordnet Pope an, dass Brenda den jungen Journalisten Greg Pierson bei seinen Arbeiten für eine Fernsehreportage über Ermittler des LAPDs unterstützen soll.

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