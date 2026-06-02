The Closer
Folge 9: Unter Beschuss
43 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Seitdem Brenda bei ihrem letzten Fall einen Mörder aus Notwehr erschossen hat, ist sie nervlich am Ende. Deshalb hat eine Psychologin des LAPDs entschieden, dass Brenda den Ermittlungsarbeiten vorerst nicht mehr nachgehen darf. Folglich ordnet Pope an, dass Brenda den jungen Journalisten Greg Pierson bei seinen Arbeiten für eine Fernsehreportage über Ermittler des LAPDs unterstützen soll.
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