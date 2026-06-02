The Closer
Folge 8: Todesqualen
43 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Am Strand von Los Angeles findet Brendas Team die Leiche einer Frau, die offenbar zuerst gefoltert und dann brutal ermordet wurde. Wie sich herausstellt, ist das Opfer die 34-jährige Lisa Mason. Der Fall passt zu einer Reihe ungeklärter Morde, beginnend im Jahr 1998. Der Serientäter ist bekannt als PCH-Killer. Damals hat er drei junge Frauen auf die gleiche Weise getötet - und das nach jeweils drei Tagen. Den Ermittlern bleibt also nicht mehr viel Zeit bis zum nächsten Mord.
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