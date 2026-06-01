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The Closer

Ein Sarg für zwei

Staffel 3Folge 3vom 01.06.2026
Ein Sarg für zwei

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The Closer

Folge 3: Ein Sarg für zwei

43 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Der ehemalige Polizist Hodges - bekannt für seinen ausschweifenden Lebensstil - ist kürzlich verstorben und sorgt auch nach seinem Tod noch für Aufregung: Den Sargträgern gleitet der Sarg aus den Händen, öffnet sich beim Aufprall auf den Boden und bringt Erstaunliches zu Tage: Dort liegt nicht nur Hodges, sondern auch eine tote blonde Frau. Recherchen ergeben, dass sie zu Lebzeiten eine aufstrebende Schauspielerin war. Warum starb sie und landete in Hodges Sarg?

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