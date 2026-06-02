The Closer
Folge 4: Gegen die Zeit
50 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Wo steckt die achtjährige Ruby? Die Eltern haben ihre Tochter vermisst gemeldet, da sie nicht in der Schule angekommen ist. Nach der Sichtung der Bänder von Überwachungskameras in der Gegend, fällt den Ermittlern ein verdächtiger blauer Lieferwagen auf. Der Besitzer ist der vorbestrafte Sexualverbrecher Roger Stimple. Im Verhör gibt er sich arrogant und anzüglich - bis Sergeant Gabriel der Geduldsfaden reißt.
Weitere Folgen in Staffel 3
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