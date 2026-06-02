Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Closer

Bis der Tod euch scheidet (2)

WarnerStaffel 3Folge 13vom 02.06.2026
Bis der Tod euch scheidet (2)

Bis der Tod euch scheidet (2)Jetzt kostenlos streamen

The Closer

Folge 13: Bis der Tod euch scheidet (2)

43 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12

Im Fall des getöteten Scheidungsanwalts Oliver Henry taucht ein neuer Zeuge auf, der Dr. Shafer ein wasserdichtes Alibi verpasst. Es gibt sogar eine Videoaufnahme, die beweist, dass der Arzt zur Tatzeit mit seinem Freund Topper auf einem Segeltrip war. Es scheint so, als hätte sich Brenda in einen falschen Verdacht verrannt. Doch trotz allem stellt sie weitere Nachforschungen an und findet schließlich den entscheidenden Hinweis auf den wahren Tathergang.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

The Closer
Warner
The Closer

The Closer

Alle 7 Staffeln und Folgen