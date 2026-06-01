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The Closer

Auf der Flucht (2)

Staffel 3Folge 15vom 01.06.2026
Auf der Flucht (2)

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The Closer

Folge 15: Auf der Flucht (2)

43 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Brenda ist in Atlanta hinter Wesley Reed her, der für mehrere Raubüberfälle zur Rechenschaft gezogen werden soll. Doch bevor Brenda Wesley zurück nach L.A. bringen kann, startet er einen erneuten Fluchtversuch. Über Wesley will Brenda an die Hintermänner der Raubüberfälle herankommen und behauptet, sein Bruder wäre von diesen ermordet worden. Wesley lässt sich deshalb auf einen Deal ein und legt ein Geständnis ab. Mit ihm als Lockvogel will Brenda zwei weitere Männer festnehmen.

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