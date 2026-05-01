Staffel 1Folge 1vom 15.05.2026
Holpriger Start in die neue SaisonJetzt kostenlos streamen
The Last Captains - Leben für den Fischfang
Folge 1: Holpriger Start in die neue Saison
43 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 6
Auf den Magdalenen-Inseln steigt die Spannung ins Unerträgliche: Kapitän William kämpft mit kritischen Maschinenausfällen und gegen gewaltige Meereswellen, die seinen ersten Jakobsmuschel-Fang des Jahres gefährden. Unterdessen ist Kapitän Adam noch 12 Stunden von der sicheren Hafenstadt entfernt, als ein Sturm mit Orkanstärke aufzieht. Angesichts wachsender Gefahren muss Adam eine folgenschwere Entscheidung treffen.
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