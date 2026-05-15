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The Last Captains - Leben für den Fischfang

Die letzte Chance auf mehr Gewinn

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 8vom 05.06.2026
Die letzte Chance auf mehr Gewinn

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The Last Captains - Leben für den Fischfang

Folge 8: Die letzte Chance auf mehr Gewinn

43 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 6

Mit dem Ende der Hummersaison bricht Adam zu seinem Thunfischfang auf. Während sein Körper zunehmend an seine Grenzen kommt und seine finanzielle Existenz auf dem Spiel steht, könnte ein einziger Blauflossen-Thunfisch die Saison retten - oder ihr endgültiges Schicksal besiegeln.

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