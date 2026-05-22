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The Last Captains - Leben für den Fischfang

Beginn der Hummer-Saison

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 22.05.2026
Beginn der Hummer-Saison

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The Last Captains - Leben für den Fischfang

Folge 4: Beginn der Hummer-Saison

44 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 6

Die Hummersaison ist auf den Magdalenen-Inseln in vollem Gange. Über hundert Boote liefern sich einen Wettkampf um die besten Fanggründe. William gerät bereits vor dem Absenken seiner Reusen in Schwierigkeiten auf See, während Adam und Steven ihrer Krabbenquote hinterherhetzen.

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