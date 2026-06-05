Ein dicker Fisch an der AngelJetzt kostenlos streamen
The Last Captains - Leben für den Fischfang
Folge 7: Ein dicker Fisch an der Angel
43 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 6
Ein Feuer wütet im Hafen von Grande Entrée und zerstört fünf Fischerboote nur wenige Tage vor dem Ende der Hummersaison. Kapitän Stevens Entscheidung, rechtzeitig zum Geburtstag seines Sohnes nach Hause zu fahren, erweist sich als glückliche Fügung. Doch Zeit zum Durchatmen bleibt nicht - der letzte Kraftakt der Saison beginnt.
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