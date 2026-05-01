Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Last Captains - Leben für den Fischfang

Manövrierunfähig auf hoher See

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 5vom 29.05.2026
Manövrierunfähig auf hoher See

Manövrierunfähig auf hoher SeeJetzt kostenlos streamen

The Last Captains - Leben für den Fischfang

Folge 5: Manövrierunfähig auf hoher See

43 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 6

Während orkanartige Winde über die Magdalenen-Inseln fegen, kämpfen die Kapitäne darum, den Umständen Herr zu werden. Steven wagt sich mit nur zwei Männern an Deck zum gefährlichen Bird Rock. Williams Propeller verheddert sich auf offener See, sodass die "Moonship" manövrierunfähig treibt. Und Adam, der nach Wochen mit zwei Fischereibetrieben am Limit ist, erreicht endlich seine Krabbenquote.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Last Captains - Leben für den Fischfang
Kabel Eins Doku
The Last Captains - Leben für den Fischfang

The Last Captains - Leben für den Fischfang

Alle 1 Staffeln und Folgen