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The Last Captains - Leben für den Fischfang

Die Familie steht an erster Stelle

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 6vom 29.05.2026
Die Familie steht an erster Stelle

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The Last Captains - Leben für den Fischfang

Folge 6: Die Familie steht an erster Stelle

44 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 6

Die Hummer wandern näher ans Festland - und alle Kapitäne sind direkt hinter ihnen. Während sich die Fanggebiete verengen, steigen auch die Spannungen. Adam gerät in einen Konflikt um Schleppnetze, während er gleichzeitig zwischen dem Hummerfang und seinem jüngeren Bruder Kevin hin- und hergerissen ist, der zum ersten Mal das Boot ihres Vaters steuert.

Weitere Folgen in Staffel 1

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