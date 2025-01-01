The Mentalist
Folge 13: Der Krieg der Wölfe
41 Min.Ab 12
Als Liselle Douglas, Autoverkäuferin in einem Luxus-Autohaus, ermordet im Kofferraum eines Ausstellungswagens gefunden wird, stehen ihre Kollegen sofort unter Verdacht. Sie befinden sich alle im direkten Konkurrenzkampf. Der Hauptverdächtige ist Topverkäufer James Kinsey, der jedoch, wie die Ermittlungen ergeben, vergiftet wurde. Milliardär Walter Mashburn, ständig auf der Suche nach einem Kick, bringt sich ins Gespräch und fordert Patrick Janes mentale Fähigkeiten heraus ...
