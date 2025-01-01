The Mentalist
Folge 17: Kleopatras Ring
42 Min.Ab 12
Als auf dem Anwesen des bekannten Fotografen Hopper Banks die Leiche von James Smithson, dem Privatlehrer seiner Tochter, gefunden wird, ermittelt das Team um Patrick Jane. Rigsby und Van Pelt finden heraus, dass Banks vor einiger Zeit eine Waffe für eine Fotosession brauchte, die die Mordwaffe gewesen sein könnte. Sein Motiv: Eifersucht. Doch die wahren Gründe sind hinter einem Dickicht aus Korruption, Diebstahl und verspäteter Vaterliebe verborgen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick