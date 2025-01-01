The Mentalist
Folge 2: Der Problemlöser
42 Min.Ab 12
Das CBI soll den Mord an Kristin Marley aufklären, die im Büro der Senatorin Melinda Batson gearbeitet hat. Es wird behauptet, Kristin hätte ein Verhältnis mit Elliot Batson gehabt, dem Mann der Senatorin. Während das CBI eine Spur zum Stiefbruder der Ermordeten verfolgt, fällt Patrick das verdächtige Verhalten des Gebäudereinigers Art Cavalleri auf. Er stellt ihm eine Falle, doch als er ihn gemeinsam mit Lisbon festnehmen will, nimmt ihn Cavalleri als Geisel und flieht ...
