WarnerStaffel 2Folge 18
Folge 18: Giftiges Wasser

42 Min. Ab 12

Bei einer Routineüberprüfung stoßen Van Pelt und Cho auf eine junge Frau, die mit nur einem Schuh völlig verwirrt durch die Gegend läuft. Auf der Suche nach dem zweiten Schuh finden die CBI-Beamten in einem Pferdestall drei Leichen: einen jungen Mann und ein Ehepaar. Die Frau kann sich an nichts erinnern, weder an ihren Namen noch an das, was geschehen ist. Jane versucht mit seinen besonderen Fähigkeiten, ihre Amnesie zu beheben - doch zunächst ohne Erfolg ...

