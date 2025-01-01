The Mentalist
Folge 8: Grüße von Red John
42 Min.Ab 16
In der CBI-Zentrale ereignet sich ein Anschlag, bei dem Agent Bosco durch Schüsse schwer verletzt und zwei seiner Mitarbeiter getötet werden. Bosco kann jedoch keine Auskunft zum Tathergang machen, da er in ein künstliches Koma gelegt wird. Sein Kollege Agent Hicks, der verschwunden ist, wird wenig später mit durchgeschnittener Kehle gefunden. Der Red-John-Fall, an dem Bosco und sein Team arbeiten, fordert mehr Opfer als erwartet ...
