The Mentalist
Folge 4: Der einzige Mandant
41 Min.Ab 12
Der neue Fall von Patrick und Lisbon gibt ihnen Rätsel auf: Gordon Hodge, Anwalt der kriminellen Motorradgang Sinner Saints, wird erschlagen aufgefunden. Seine Frau Nina und Sohn Lucas verdächtigen McBride, den brutalen Anführer der Sinner Saints, seine Hände im Spiel zu haben. Doch als die Ermittlungen ergeben, dass Hodge McBride trotz eines von ihm begangenen Mordes am Bruder von Felicia Guthrie vor dem Gefängnis bewahren konnte, erfährt der Fall eine entscheidende Wende.
