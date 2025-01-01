The Mentalist
Folge 20: Gemischtes Doppel
42 Min.Ab 12
Xander Harrington, Sohn und zukünftiger Erbe eines Medienimperiums, wird während der Feier zu seiner Ernennung als Nachfolger erstochen. Da die Partygäste ein Alibi haben, fällt der Verdacht auf seinen Bruder Edward. Er hätte ein gutes Motiv gehabt, Xander die Firmenleitung streitig zu machen. Sadie, Frau des Toten und Chefin einer erfolgreichen Senderkette, verdächtigt hingegen die Sekte des charismatischen Sektenführers Bret Stiles, über den sie kritisch berichten wollte ...
