Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Mentalist

Gemischtes Doppel

WarnerStaffel 2Folge 20
Gemischtes Doppel

Gemischtes DoppelJetzt kostenlos streamen

The Mentalist

Folge 20: Gemischtes Doppel

42 Min.Ab 12

Xander Harrington, Sohn und zukünftiger Erbe eines Medienimperiums, wird während der Feier zu seiner Ernennung als Nachfolger erstochen. Da die Partygäste ein Alibi haben, fällt der Verdacht auf seinen Bruder Edward. Er hätte ein gutes Motiv gehabt, Xander die Firmenleitung streitig zu machen. Sadie, Frau des Toten und Chefin einer erfolgreichen Senderkette, verdächtigt hingegen die Sekte des charismatischen Sektenführers Bret Stiles, über den sie kritisch berichten wollte ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

The Mentalist
Warner
The Mentalist

The Mentalist

Alle 7 Staffeln und Folgen