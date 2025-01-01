Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 5Folge 10
42 Min.Ab 12

Der Hanf-Forscher Jeremy Reese wird erschossen aufgefunden. In seine Wohnung wurde eingebrochen und sein Safe leergeräumt. Patrick findet in der Wohnung die Schlüsselkarte zum Labor des Tabakkonzerns, für den Jeremy neben seinem Job auf einer in Kalifornien legalen Cannabisplantage gearbeitet hatte. Offenbar hatte der junge Botaniker eine neue Züchtung namens "Turbo-Wolf" entwickelt, von der sich der Konzern zukünftig großen Profit verspricht.

