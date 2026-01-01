The Mentalist
Folge 13: Die rote Scheune
41 Min.Ab 12
Eigentlich wollte Lisbon ihr zehnjähriges Dienstjubiläum feiern. Doch dann werden in einer alten Scheune auf dem Land die Skelette dreier Männer gefunden, die bereits 1988 getötet wurden. Schnell ermitteln Lisbon und Patrick Jane, dass eine Sekte namens Visualize die zugehörige Farm bewirtschaftete. Genauere Nachforschungen zu der Gemeinschaft erweisen sich jedoch als schwierig. Einen entscheidenden Hinweis gibt es allerdings: Red Johns Smiley wurde an die Scheunenwand gemalt ...
