WarnerStaffel 5Folge 5
Folge 5: Wie alles anfing

42 Min. Ab 12

Rückblende: Nach der Ermordung seiner Frau und seiner Tochter nimmt Patrick Jane Kontakt mit dem CBI auf, um mehr über den Serienkiller Red John zu erfahren. Er provoziert den jähzornigen CBI-Agenten Hannigan so, dass der ihn niederschlägt. Um Patrick zu besänftigen und von einer Klage abzuhalten, verdonnert CBI-Direktor Minelli Lisbon dazu, Patrick die Red-John-Akten einsehen zu lassen und ihn zur Ermittlung des aktuellen Falls mitzunehmen ...

