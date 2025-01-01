Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Mentalist

Nachts im Museum

WarnerStaffel 5Folge 14
Nachts im Museum

Nachts im MuseumJetzt kostenlos streamen

The Mentalist

Folge 14: Nachts im Museum

39 Min.Ab 12

Waren Neid und Eifersucht die Motive für den grausamen Mord an der Biologiedoktorandin Linda Parfrey? Die junge Frau starb in einer Kiste mit Fleisch fressenden Maden. Ihre Kommilitonin Megan Parker hat ein Motiv - sie gönnte Linda weder ihre glückliche Beziehung noch ihre Karriere. Auch der Mottenforscher Paul Friedman war nicht gut auf die Durchstarterin zu sprechen. Patrick Jane hat also alle Hände voll zu tun ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

The Mentalist
Warner
The Mentalist

The Mentalist

Alle 7 Staffeln und Folgen