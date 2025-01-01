The Mentalist
Folge 14: Nachts im Museum
39 Min.Ab 12
Waren Neid und Eifersucht die Motive für den grausamen Mord an der Biologiedoktorandin Linda Parfrey? Die junge Frau starb in einer Kiste mit Fleisch fressenden Maden. Ihre Kommilitonin Megan Parker hat ein Motiv - sie gönnte Linda weder ihre glückliche Beziehung noch ihre Karriere. Auch der Mottenforscher Paul Friedman war nicht gut auf die Durchstarterin zu sprechen. Patrick Jane hat also alle Hände voll zu tun ...
